Dopo la figlia di Meloni insulti e minacce a quella di Salvini

Lo sdegno suscitato dal caso delle minacce, via social, alla figlia di Giorgia Meloni da parte di un professore non si è ancora spento, quando è arrivato un caso analogo. E ad essere colpito è ancora un esponente del governo. O per meglio dire sua figlia. A raccontarlo direttamente sui social, infatti, è stato Matteo Salvini: «Un conto», ha scritto il ministro delle Infrastrutture, pubblicando uno screenshot con offese alla figlia, «sono il confronto politico e la critica, anche accesi, sempre ammessi in democrazia. Tutt’altro conto sono le minacce e gli insulti, volgari, pesanti, schifosi ai familiari e ai bambini, che non c'entrano nulla. Questo non si può tollerare in alcun modo. Criticate pure me, lasciate stare i miei figli». E ancora: «Questo clima d'odio, alimentato anche da certa stampa e da certa politica, è preoccupante e va fermato, senza se e senza ma. Buona domenica». Peraltro anche i figli del ministro Matteo Piantedosi, nei giorni scorsi, avevano ricevuto lo stesso trattamento.

Tantissime (e bipartisan) le reazioni della politica in solidarietà Salvini. E tra le prime, c’è quella della premier Meloni che, appunto, ha ricordato anche le offese ai familiari del ministro dell’Interno: «Le minacce rivolte anche ai figli del vicepremier Matteo Salvini e del ministro Matteo Piantedosi», ha scritto Meloni, «dimostrano che non siamo davanti a episodi isolati, ma a una spirale d'odio alimentata da un fanatismo ideologico che ha superato ogni limite». E ha rivolto la sua «piena solidarietà» ai due ministri. «Nessuna divergenza politica, nessuna battaglia ideologica può mai giustificare l'attacco ai figli, ai bambini, alla parte più intima e sacra della vita di una persona», ha chiosato la premier.

Peraltro ieri si è saputo che proprio Meloni, sabato, è stata chiamata dal presidente della Repubblica, che ha voluto esprimerle personalmente solidarietà per le minacce rivolte alla figlia. Da tutto il centrodestra, naturalmente, sono piovuti commenti e messaggi di vicinanza. A cominciare dal ministro dell’Istruzione, a cui spetterà anche la scelta di come muoversi nei confronti del professore, oggetto di attenzione della procura di Roma che sta attendendo l’informativa della polizia postale: «Le ignobili offese e minacce rivolte alle figlie di Matteo Salvini e di Matteo Piantedosi, a cui va la mia forte solidarietà», ha commentato Giuseppe Valditara, «dimostrano il grado di inciviltà che una certa battaglia politica ha raggiunto».

Oltre a molti ministri e tantissimi parlamentari (da Pichetto Fratin a Elisabetta Casellati, da Maurizio Gasparri a Laura Ravetto, da Licia Ronzulli a Raffaele Nevi, da Galeazzo Bignami a Giorgio Mulè, solo per citarne alcuni), sono intervenuti anche i presidenti del Senato e della Camera. Ignazio La Russa ha stigmatizzato «l’ennesimo attacco infame che travalica ogni limite». «Proprio ai bambini», ha aggiunto, che dovremmo proteggere da ogni forma di violenza, vengono sempre più spesso rivolte minacce o parole indicibili per colpire i loro genitori».

E solidarietà a Salvini è arrivata anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, che si è appellato all'unità delle Istituzioni: «È necessario unire gli sforzi per contrastare ed estirpare questo fenomeno intollerabile». E si sono levate, in solidarietà a Meloni e agli altri membri dell'esecutivo, anche alcune voci dell’opposizione. Alessandra Moretti del Pd, lei stessa spesso oggetto di insulti sessisti, ha definito queste offese «una cosa da vigliacchi» e si è augurata che «la battaglia contro l'odio online» sia «trasversale». È intervenuta Laura Boldrini, anche lei ricordando di essere stata in passato oggetto di offese sui social: «È vero, il linguaggio è un pugnale», ha commentato. E solidarietà a Meloni e ai suoi ministri ha espresso Daniela Ruffino di Azione. Mentre il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha chiesto di licenziare il professore campano.