Stefano Addeo: "Come ho scritto il post sulla figlia di Meloni", sconcertante

Non ha ancora denunciato le minacce, ma intende farlo. "Vivo chiuso in casa. Mi dispiace enormemente per quel post, nato dopo aver sentito al TG che l’Italia non si opponeva alla guerra in Israele. Non ho mai scritto nulla di simile prima". Si scusa con Meloni, la figlia e la famiglia, preoccupato per le ripercussioni professionali: "Mancano due anni alla pensione, temo il licenziamento. Il ministro Valditara sembrava molto arrabbiato".