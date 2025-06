I Comuni guadagnano con le multe: in un anno incassi su dell'11%

Città che vai, multa (stradale) che trovi. Con una costante, però. Son sempre tante. Son sempre di più. Automobilisti col portafoglio spremuto e il verbalino che oramai arriva sull’app ma fa lo stesso: non c’è tregua. Nel 2024, dice l’ultima ricerca della Codacons che è andata a spulciare i rendiconti di venti tra le principali città italiane, da nord a sud, da Milano a Campobasso, i Comuni hanno incassato quasi 650 milioni di euro. Che proprio bruscolini non sono. E non lo sono specie se si pensa che l’assegno è lievitato, rispetto all’anno precedente, mediamente dell’11,3%.

C’è poco da festeggiare. Ché uno magari ci sta attento, pigia poco sull’acceleratore, controlla la ztl, fa il giro dell’isolato quindici volte per cercare una benedetta striscia bianca: ma, alla fine, in qualche piccola infrazione incappa. È Milano (sospesa, anzi: no) la città coi proventi più alti in assoluto: all’incirca 205 milioni di euro incamerati negli scorsi dodici mesi solo grazie alle contravvenzioni della strada, 57,5 milioni in più del periodo prima. Seguono Roma, Firenze e Torino (podio e quarto posto, cioè, saldamente in mano alle amministrazioni di centrosinistra: a pensar male si fa peccato eccetera). Rispettivamente le casse del Campidoglio hanno incassato 169 milioni di euro, quelle di Palazzo Vecchio 61,5 milioni e quelle di Palazzo Civico altri 45,3 milioni. L’insieme di loro quattro, compresa quindi anche la Madonnina, vale praticamente due terzi del totale: conducente avvisato mezzo salvato.