Il coinquilino non voleva andarsene e così ha ucciso i padroni di casa

Li hanno trovati in un lago di sangue: uno con la gola sgozzata, l’altro con una ferita alla pancia, eviscerato. La macabra scoperta è stata fatta ieri mattina verso le sei e mezza in un appartamento di un palazzo in Piazza dell’Unità, appena fuori dal centro storico di Bologna. È qui infatti che vivevano le due vittime, uccise barbaramente con la stessa arma da taglio. Si tratta di una coppia gay sposata civilmente dal 2023: il 50enne Luca Gombi e il 54enne Luca Monaldi. Insieme a loro viveva, dall’ottobre scorso, anche Gennaro Maffia, su cui gli inquirenti hanno fin da subito concentrato le ricerche. L’uomo, 48 anni, originario del Venezuela ma cittadino italiano, pare avesse avuto negli ultimi tempi alcuni contrasti con la coppia, decisa a vendere la casa per trasferirsi in campagna. Maffia, dunque, proprio per questa decisione, avrebbe dovuto lasciare la stanza concessa dalla coppia nella zona della Bolognina.

L’allarme è scattato intorno alle 8, quando la polizia è intervenuta sul posto a seguito di una chiamata di emergenza che segnalava una violenta lite. Un vicino di casa infatti ha udito delle urla e ha chiamato la polizia. Gli agenti accorsi sul posto ed entrati in casa si sono trovati davanti l’orribile scena. Le vittime erano in una pozza di sangue in soggiorno con evidenti ferite da arma da taglio. L’uomo di 54 anni, nato ad Arezzo, è stato sgozzato con un fendente alla gola, mentre l’altro, il 50enne, nato a Bologna, è stato eviscerato dopo una profonda ferita all’addome. I due cinquantenni, incensurati, erano una coppia descritta come riservata e solida. Convivevano da tempo nell’abitazione in cui sono stati uccisi. Sul luogo del delitto è accorsa anche la polizia scientifica che ha eseguito i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti sulla scena del crimine.