L'ammiraglio Credendino svela le operazioni di Mosca: "Spiano le nostre navi"

"Nel Mar Rosso siamo in una situazione di guerra. Le nostre navi in tutto hanno abbattuto 8 droni Houthi: 3 con le artiglierie di bordo e 5 con i missili". Lo spiega in un'intervista al Corriere della Sera l'ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato maggiore della Marina, che rimarca come "il mondo è cambiato con l'attacco voluto da Putin contro l'Ucraina tre anni fa".

"Tra il 2022 e 2023 ci siamo trovati nel Mediterraneo a dover monitorare 15 navi da guerra e tre sommergibili russi, di cui uno balistico. Per lo più facevano base a Tartus, in Siria. E non potevamo ignorare la loro cinquantina di navi nel Mar Nero - prosegue -. Mosca inoltre dopo la caduta del regime di Bashar Assad sta trattando con le nuove autorità siriane per l'utilizzo del porto di Tartus e intanto cerca di sfruttare il porto libico di Derna". La flotta russa in Libia per "noi sarebbe un dramma. Ma stanno ancora provando. Sappiamo che Mosca vorrebbe una base a Derna, anche perché Tartus, pur essendo ampio, non dispone di bacini di carenaggio - sottolinea e dunque le manutenzioni importanti vanno fatte nei porti del Baltico".