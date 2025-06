Villa Pamphili, "Rexal Ford" è un nome falso: chi è davvero il presunto killer

L'uomo fermato in Grecia per l'omicidio di una bambina di sei mesi, trovata morta a villa Pamphili a Roma, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford. L'accertamento è avvenuto nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma in cui sta avendo collaborazione con l'Fbi. Intanto lli inquirenti, sotto il coordinamento della Procura di Roma, stanno ora concentrando l’attenzione sulla possibile nazionalità della donna, che secondo alcuni testimoni, era conosciuta come Stella. Un tassello fondamentale per ricostruire la vicenda riguarda la presenza in Italia del killer, cittadino statunitense di 46 anni, fermato sull’isola greca di Skiathos ed attualmente detenuto nel carcere di Volos.