Meteo Giuliacci, attenzione: ecco quando finisce il caldo

Attenzione alle previsioni di meteogiuliacci.it , il caldo potrebbe finire. Da nord a sud, il disagio termico sarà significativo, ma le ultime proiezioni offrono una nota positiva: l’intensa calura potrebbe durare meno del previsto. Un cambiamento è atteso con l’arrivo di un fronte freddo atlantico, che porterà temporali e una rinfrescata, modificando la situazione meteo.

Secondo i principali modelli previsionali, tra venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, le correnti atlantiche fresche e instabili dovrebbero raggiungere il Nord, interrompendo il caldo intenso. Entro domenica 6 luglio, il miglioramento si estenderà alle regioni centrali, mentre temporali, potenzialmente anche estremi, interesseranno soprattutto il Nord e le aree adriatiche centrali. Al Sud, invece, la situazione rimane incerta. Alcuni modelli prevedono che le correnti fresche raggiungano il Meridione tra lunedì 7 e martedì 8 luglio, ponendo fine alla calura. Tuttavia, altre proiezioni indicano che il caldo intenso potrebbe persistere al Sud e nelle Isole anche nella seconda settimana di luglio.

L’evoluzione rimane incerta, e saranno necessari ulteriori aggiornamenti per confermare se la rinfrescata arriverà davvero al Centro-Nord entro fine settimana e se si propagherà al Sud. Per ora, gli italiani dovranno prepararsi a giorni di caldo soffocante, ma con la prospettiva di un possibile sollievo imminente, almeno in alcune regioni.