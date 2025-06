Milano, il corpo di una donna in un'auto: l'ipotesi choc

Nella serata di domenica 29 giugno, il corpo di una donna non identificata è stato trovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina, a Milano, vicino al ponte sullo Scalo Farini. La scoperta è avvenuta intorno alle 21:30, quando due passanti hanno notato la donna immobile sui sedili posteriori di una vettura con targa romena. La polizia, intervenuta sul posto, sta indagando per chiarire le circostanze del decesso, senza escludere alcuna ipotesi.

Il corpo non presentava ferite evidenti, ma l’autopsia sarà fondamentale per determinare la causa della morte. La vittima, priva di documenti, potrebbe aver vissuto nell’auto per un periodo prolungato, viste le condizioni di disordine e sporcizia intorno al veicolo, che includevano giacigli e coperte. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno lavorato tutta la notte per raccogliere indizi, ma i primi accertamenti sulla vettura non hanno fornito elementi utili per identificare la donna.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono un malore, possibilmente legato all’uso di droghe, un suicidio – suggerito dalla presenza di schiuma e liquidi intorno alla bocca – o un possibile omicidio, considerate le circostanze ambigue del ritrovamento. Le portiere dell’auto erano chiuse ma non a chiave, un dettaglio che aggiunge mistero al caso. La Scientifica ha avuto difficoltà nei rilievi a causa del disordine circostante, e le indagini proseguono per fare luce su questo enigma.