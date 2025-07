Chiara Poggi, i genitori si sfogano: "Stasi non c'ha mai detto di non averla uccisa"

"Fino al suo arresto andavamo insieme al cimitero. Mi aspettavo sempre che ci dicesse: mi stanno indagando ma non ho ucciso Chiara. Invece non lo diceva mai. Era strano". A dirlo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, Giuseppe Poggi, il papà di Chiara uccisa a Garlasco 18 anni fa. Che aggiunge: "Noi non lo abbiamo mai chiamato 'assassino'. Quanto alle nuove indagini dice: "Verifichino tutto così non riaprono di nuovo l'indagine tra qualche anno. Non è che noi non vogliamo la verità. Per noi la verità è quella stabilita dalla legge".

Poi spiega: "Noi in TV ci andiamo solo per difenderci, per smentire le bugie. Come le foto della montagna, le abbiamo dovute cercare e darle alla tv per dimostrare che Marco quel giorno fosse con noi". Mentre Rita, la mamma di Chiara, spiega: "L'albergatore che avrebbe detto che Marco quell'anno non era con noi in realtà ci ha affittato la stessa stanza per 10 anni. E Marco c'era sempre, fino al 2005 anche Chiara. Ma poi ha detto a 'Giallo' che si ricorda che quando è arrivata la telefonata dei carabinieri, io ero in piscina. Ma io ero a San Vigilio di Marebbe!".