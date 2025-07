Meteo Giuliacci: Caldo e afa? Finisce tutto: ecco quando arriva la tempesta

Per il weekend del 5-6 luglio, le previsioni meteo annunciano importanti cambiamenti in Italia. Un fronte temporalesco proveniente da Nord Europa porterà un calo delle temperature in alcune regioni, interrompendo l’ondata di caldo dell’anticiclone africano.

Sabato 5 luglio, un ciclone tra Gran Bretagna e Scandinavia dirigerà un fronte instabile verso l’Italia, causando temporali sull’arco alpino e nelle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Possibili fenomeni si estenderanno anche alle zone interne del Centro-Sud.Domenica 6 luglio, come riporta meteogiuliacci.it, lo scontro tra correnti fresche e masse d’aria calda creerà condizioni per fenomeni intensi, con temporali violenti, forti piogge e grandinate.

Le regioni più a rischio sono Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, con possibili nubifragi sui rilievi piemontesi e lombardi. In queste aree, le temperature scenderanno di 5-6°C, offrendo una pausa dal caldo intenso.Al Centro-Sud e nelle Isole Maggiori, invece, il caldo persisterà, con massime tra 38-40°C e afa elevata, mantenendo l’Italia climaticamente divisa in due. Il Nord beneficerà di un miglioramento, mentre il Sud resterà sotto l’influenza dell’anticiclone africano. Questa variabilità conferma un luglio 2025 caratterizzato da alternanze tra caldo intenso e rinfrescate temporalesche, con il Nord più esposto a instabilità e il Sud dominato da temperature elevate. Si raccomanda prudenza per i fenomeni estremi al Nord, mentre al Sud l’afa richiederà attenzione.