Cesenatico, la prende di peso per stuprarla: scatta il linciaggio, finisce male

Nella notte del 3 luglio, a Gambettola ( Cesenate ), un ragazzo di 19 anni è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali ai danni di una minorenne. L’episodio è avvenuto in un locale dove la giovane si trovava con amiche. Secondo la ricostruzione, il 19enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione per prelevarla di forza e portarla in un giardinetto isolato con l’intento di abusarne. Un’amica, preoccupata per la sua scomparsa, è intervenuta ma è stata colpita dall’aggressore. Riuscita a fuggire, ha chiesto aiuto a un gruppo di coetanei, che hanno affrontato il ragazzo, tentando un linciaggio.

I carabinieri di Cesenatico sono intervenuti, fermando il 19enne, che è stato portato in ospedale per le cure prima dell’arresto.La vittima ha denunciato la violenza, urlando “Mi ha violentata in acqua” sulla spiaggia, attirando l’attenzione dei bagnanti. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto su disposizione del Sostituto Procuratore di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Forlì, stanno indagando su un altro episodio di violenza che vedrebbe lo stesso 19enne come presunto responsabile, avvenuto di recente in un altro comune del Cesenate al termine di una festa in collina. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di entrambi i casi, mentre la comunità locale resta scossa dall’accaduto.