Garlasco, l'esperta: "Chiara prima di essere uccisa è stata torturata, ecco come"

La professoressa Luisa Regimenti, medico legale e docente a Tor Vergata, offre una nuova lettura del delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007, in un’intervista alla giornalista Rita Cavallaro per la rivista Gente. Analizzando il referto dell’autopsia, Regimenti contesta la sentenza della Cassazione che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni, ipotizzando una dinamica ben diversa. Secondo la docente, Chiara sarebbe stata uccisa da almeno due persone in un’“esecuzione brutale”, mossa da un “odio cieco”, senza movente sessuale. Le ferite rilevate, inclusi due tagli netti sulle palpebre, suggeriscono che la ragazza abbia visto qualcosa di compromettente.