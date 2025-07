Corinaldo, il retroscena su Andrea Cavallari: "A chi era stato affidato"

Andrea Cavallari, 26enne detenuto per la strage di Corinaldo del 2018, è evaso dopo un permesso concesso dal magistrato di Sorveglianza di Bologna per discutere la laurea in Scienze giuridiche. Dopo la proclamazione e un pranzo con la famiglia, giovedì alle 18 non è rientrato nel carcere della Dozza. Cavallari, condannato con altri cinque coetanei per la morte di sei persone causata dalla calca scatenata da spray al peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra, era considerato a basso rischio. “Ho parlato con la collega che ha concesso il permesso, il ragazzo era stato valutato assolutamente come non a rischio, per la linearità del suo percorso di studi”, spiega Maria Letizia Venturini, presidente del tribunale di Sorveglianza. Il permesso, non un premio ma una necessità per completare gli studi, non prevedeva scorta. “Il ragazzo aveva fatto un percorso di studi, era stato affidato ai familiari a laurearsi, niente poteva far prevedere una fuga”, aggiunge Venturini. Cavallari, come riporta ilCorriere, è fuggito con la fidanzata Noemi, anche lei irreperibile.