Meteo Giuliacci: sorpresa tra poche ore, chi deve fare attenzione

In Italia, le temperature sono in calo, ponendo fine a un’intensa ondata di caldo afoso. Mercoledì 9 luglio, come riporta meteogiuliacci.it si prevede un ulteriore abbassamento, con valori vicini alle medie stagionali per tutta la settimana, accompagnati da bassa umidità che renderà il caldo più sopportabile. Tuttavia, già dall’inizio della settimana successiva, è atteso un nuovo rialzo termico, con il ritorno di un caldo afoso intenso, soprattutto al Sud e nelle Isole, mentre al Centro-Nord le temperature saranno più variabili.

La fase più calda potrebbe verificarsi nell’ultima parte di luglio.Secondo le proiezioni, intorno al 20 luglio l’Anticiclone Nord-Africano potrebbe rafforzarsi, portando una nuova ondata di caldo africano. Tra il 22 e il 25 luglio, le temperature massime potrebbero superare i 34 gradi, con picchi oltre i 40 gradi, particolarmente al Centro-Sud e nelle Isole.

L’elevata umidità, tipica dell’alta pressione africana, renderà il caldo ancora più opprimente. Sebbene si tratti di previsioni a lungo termine, questo scenario appare plausibile, ma necessita di conferme attraverso aggiornamenti futuri.In sintesi, dopo un breve sollievo, l’Italia si prepara a una nuova escalation termica, con il Sud e le Isole più colpiti. Le condizioni climatiche di fine luglio potrebbero replicare l’intensità dell’ondata di caldo appena conclusa, con temperature elevate e afa significativa.