In Onda, la Ghisleri spezza i sogni della sinistra: "Il dato forte dei sondaggi"

A In Onda il protagonista dell'ultima puntata andata in onda l'11 luglio è il sondaggio della Supermedia Youtrend (qui tutte le cifre) . Dati che mostrano una flessione dei partiti di testa, come Fdi e Pd e una rislaita del terzo polo e del Movimento Cinque Stelle. Nel dato che accorpa le coalizioni, il centrodestra attualmente sarebbe poco sotto il 48 per cento, mentre il centrosinistra sarebbe poco sopra.

Ma Alessandra Ghisleri, ospite in collegamento, spezza i sogni della sinistra con un ragionamento che non fa affatto una piega: "In quel dato, parliamo sempre di una media, dunque di un trend, nel centrosinistra viene incluso anche Calenda come parte integrante del Terzo Polo. Di fatto però Calenda non è un soggetto politico da poter affiancare facilmente ad esempio a Giuseppe Conte o anche a Matteo Renzi". E questo è il primo colpo. Poi arriva il secondo: "A sinistra ci si sta spostando sempre di più verso il centro con i civici, come ad esempio sindaci o assessori. Questo di fatto perché il Pd si è marcatamente spostato a sinistra. Ed è questo il fenomeno più interessante. Fdi resta in testa. Ma occhio perché potrebbe innescarsi il fenomeno della goccia che scava la pietra. Vedremo cosa accadrà".