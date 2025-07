Scappano senza pagare il conto. Il ristoratore li insulta: "Bast***"

Vecchia e brutta usanza ancora in circolo nel nostro Paese, a volte esportata purtroppo anche all’estero: andare in un ristorante, consumare un lauto pasto e poi scappar via senza pagare. L’ultima denuncia è quella di un ristoratore di Segrate, alle porte di Milano, che ha subìto lo spiacevole episodio. Rizzo è titolare del ristorante “Cascina Ovi” e, dopo l’accaduto, ha postato un video sui suoi profili per denunciare quanto accaduto e ci è andato giù pesante con questi che, di fatto, sono dei ladri di cibo.

Rizzo sbotta ed esclama: ““Bast**, sono scappati senza pagare il conto! C'è una nuova categoria di persone. Gente che prenota, mangia, si abbuffa e se ne va senza pagare dal ristorante. E il problema non è se il danno economico è grande, perché non è che se ne vanno in 100 tutti i giorni, è proprio la modalità e la mancanza di rispetto. A parte che fanno una vita di merda – racconta Francesco Rizzo - perché passano tutto il pranzo o la cena a pensare come devono fare, stare attenti. Io ho visto i filmati delle telecamere ragazzi. Vengono appositamente per non pagare, non è un'occasione eccezionale. Io, se avete bisogno, vi dò da mangiare, non è assolutamente un problema. Ma mi sta sul ca**o!”.