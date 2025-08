Meteo Giuliacci, "agosto vintage": cosa sta per succedere

Bollino nero sulle autostrade, cielo nero sull'Italia. Nel primo weekend di esodo estivo per le vacanze, le previsioni meteo di Mario Giuliacci parlano chiaro: non sarà un bel sabato al Nord, dove la pressione è in calo e il tempo sarà "instabile su Triveneto, Emilia Romagna, Lombardia e Liguria". Si salva il resto della pensila, con sole sulle restanti aree. Si registreranno "temporali anche intensi pomeridiani dalle Alpi alle vicine pianure, Toscana, Umbria e Marche".

Finita qui? Non proprio: secondo Giuliacci , "stiamo vivendo una fase di estate che chiamerei 'vintage' caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone delle Azzorre in grado di riportare le temperature su valori piacevoli e giornate soleggiate", ovunque tranne nel Nord e nel Centro Italia.

Dopo i primi "turbamenti" arrivati già venerdì, il fronte temporalesco con "eventi rovinosi come grandinate e forti raffiche di vento" si abbatterà anche domenica nelle regioni centrali mentre al Sud "avremo ancora condizioni soleggiate in un contesto prettamente stabile". Insomma, la fuga al mare rischia di essere rovinata per chi si ferma alle porte del Mezzogiorno. Non un grande auspicio per le prossime settimane.