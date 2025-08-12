Jesolo, trovato morto il bimbo scomparso: dov'era il corpo

Le speranze di trovare vivo il bambino scomparso ieri a Jesolo si sono spente intorno alle tre di stanotte, quando i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato il suo corpo privo di vita. Le ricerche, condotte senza sosta, si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del piccolo sul fondale marino, a circa due metri di profondità, vicino ai frangiflutti, non lontano dal punto in cui si era tuffato. Il corpo è stato individuato grazie all’utilizzo di strumentazioni avanzate, in particolare il Sonar, che ha permesso ai sommozzatori di rilevare tracce ed elementi sui fondali. L’operazione, che ha coinvolto i Vigili del Fuoco in un’intensa attività di ricerca, ha confermato il triste epilogo di una vicenda che aveva tenuto col fiato sospeso la comunità locale e non solo.

Nonostante gli sforzi incessanti delle squadre di soccorso, il bambino non è sopravvissuto, e il ritrovamento ha segnato la fine di una lunga e disperata ricerca. Il lavoro dei sommozzatori e l’impiego di tecnologie come il Sonar sono stati fondamentali per localizzare il corpo in un’area marina complessa. La tragedia ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza in mare, specialmente in zone frequentate da bagnanti durante la stagione estiva.