Investita e uccisa a Milano: perquisizioni in un campo rom, dove hanno trovato i minori

La polizia locale di Milano ha individuato i presunti responsabili dell’incidente che l’11 agosto 2025 ha causato la morte di Cecilia De Astis, 71 anni, in via Michele Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. Si tratta di tre bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni. I minorenni sono attualmente sotto identificazione e sono state avviate perquisizioni in un campo nomadi della città dove sarebbero stati rintracciati, poiché sprovvisti di documenti.
Donna investita a Milano, il dettaglio sulla baby gang: "Dove sono scappati"Cecilia De Astis, 71 anni, è stata travolta e uccisa a Milano da un’auto pirata guidata da quattro giovanis...
La procura di Milano, tramite il pm Enrico Pavone, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso e furto d’auto, con gli atti che saranno presto trasmessi alla procura dei minorenni.L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno: una Citroën Ds4, rubata poche ore prima a un turista francese di 20 anni, viaggiava a grande velocità lungo via Saponaro. All’altezza del civico 40, il conducente ha perso il controllo, l’auto ha sbandato, superato il cordolo e invaso l’area verde, travolgendo Cecilia. La donna, sbalzata di alcuni metri, è morta poco dopo. I quattro occupanti sono fuggiti a piedi, abbandonando il veicolo contro un cartello stradale.I figli di Cecilia hanno lanciato un appello: “Costituitevi, fatevi un esame di coscienza. Se non vi fate trovare, potrebbe essere peggio”. Cecilia, originaria di Ruvo di Puglia, viveva a Milano da oltre 40 anni, ex operaia al Cotonificio Cederna. Vedova da 15 anni, aveva scelto di restare a Milano, nonostante gli inviti a trascorrere agosto in Puglia.