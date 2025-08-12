Investita e uccisa a Milano: perquisizioni in un campo rom, dove hanno trovato i minori

La polizia locale di Milano ha individuato i presunti responsabili dell’incidente che l’11 agosto 2025 ha causato la morte di Cecilia De Astis , 71 anni, in via Michele Saponaro, nel quartiere Gratosoglio. Si tratta di tre bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni. I minorenni sono attualmente sotto identificazione e sono state avviate perquisizioni in un campo nomadi della città dove sarebbero stati rintracciati, poiché sprovvisti di documenti.

La procura di Milano, tramite il pm Enrico Pavone, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso e furto d’auto, con gli atti che saranno presto trasmessi alla procura dei minorenni.L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno: una Citroën Ds4, rubata poche ore prima a un turista francese di 20 anni, viaggiava a grande velocità lungo via Saponaro. All’altezza del civico 40, il conducente ha perso il controllo, l’auto ha sbandato, superato il cordolo e invaso l’area verde, travolgendo Cecilia. La donna, sbalzata di alcuni metri, è morta poco dopo. I quattro occupanti sono fuggiti a piedi, abbandonando il veicolo contro un cartello stradale.I figli di Cecilia hanno lanciato un appello: “Costituitevi, fatevi un esame di coscienza. Se non vi fate trovare, potrebbe essere peggio”. Cecilia, originaria di Ruvo di Puglia, viveva a Milano da oltre 40 anni, ex operaia al Cotonificio Cederna. Vedova da 15 anni, aveva scelto di restare a Milano, nonostante gli inviti a trascorrere agosto in Puglia.