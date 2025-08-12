Milano, chi sono i 4 minori fermati per la morte di Cecilia De Astis: "Non imputabili"

Questa mattina la polizia locale di Milano, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli, ha individuato e bloccato i quattro giovanissimi responsabili dell’investimento mortale di Cecilia De Astis. Si tratta di tre ragazzi e una ragazza, tutti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, appartenenti a famiglie nomadi di origini bosniache, nati in Italia e residenti in un accampamento abusivo vicino a via Selvanesco. La fuga dei quattro è durata meno di 24 ore. Il conducente dell’auto, un ragazzo di 13 anni, era accompagnato da due dodicenni e due undicenni, di cui uno nato nel 2013 e l’altro nel 2014.