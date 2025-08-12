Donna investita a Milano, Salvini inchioda la sinistra: "Sgomberare subito il campo rom"

"Il campo rom e' da sgomberare subito e i genitori vanno puniti severamente: il sindaco Giuseppe Sala ha qualcosa da dire?". Lo afferma una nota della Lega commentando la vicenda dei quattro bambini che, alla guida di un'auto rubata, ieri mattina hanno investito e ucciso una 71 enne al quartiere Gratosoglio di Milano. "Hanno rubato un'auto e hanno travolto e ucciso una donna a Milano: sono quattro, tutti hanno meno di 14 anni e le forze dell'ordine li hanno scovati in un campo rom di via Chiesa Rossa. Il Pd farà' censurare la notizia come ha fatto per i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza a Roma?".

Duro anche l'intervento di Matteo Salvini su X: "Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un'auto pirata, RUBATA e guidata, come riportano le cronache, da QUATTRO MINORENNI Rom. Pare di neanche dieci anni! Se quanto riportato i giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo ROM da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo "genitori" da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia". Anche il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato (che per anni ha denunciato la situazione dei campi rom fuori controllo a Milano) tuona: "È da anni che denuncio la grave situazione in cui versano gli insediamenti nomadi della citta' dove, spesso, sono stati ritrovati anche criminali e delinquenti. Tutti i campi rom della città' vanno controllati h. 24 e se non si riesce, allora bisogna subito sgomberarli e chiuderli perché', come vediamo anche dai fatti accaduti ieri, i ragazzini crescono con degli esempi pessimi e ben lontani da una società' civile che causano continua insicurezza e degrado nelle città".