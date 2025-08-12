Milano, l'auto sbanda, poi l'impatto e la fuga dei rom: il frame dopo l'incidente

Questa mattina, a meno di 24 ore dall’incidente mortale in via Michele Saponaro a Milano, la polizia locale, guidata da Gianluca Mirabelli, ha rintracciato quattro giovanissimi responsabili della morte di Cecilia De Astis, 71enne di origini pugliesi, residente al Gratosoglio da trent’anni.

I quattro, di età tra gli 11 e i 13 anni. Un 13enne proprio è sospettato di essere il conducente e un altro 11enne, tutti nati in Italia da famiglie rom di origini bosniache. Sono stati trovati all’alba in un accampamento in zona Chiesa Rossa. Non essendo imputabili per la loro età, la loro posizione è al vaglio, con indagini in corso per identificare il guidatore e l’autore del furto dell’auto, una Citroen Ds4 rubata la sera prima a turisti francesi.Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state cruciali, mostrando l’esatta dinamica dell’incidente: la Citroen, arrivata a alta velocità in curva, sbanda, sale sul marciapiede erboso vicino alla fermata del tram, travolge Cecilia De Astis e si schianta contro un palo con un cartello stradale. Subito dopo, i quattro occupanti fuggono a piedi. Come si vede dalla foto qui sopra.