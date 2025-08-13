Il figlio di Cecilia De Astis: "Quello di mia madre è un omicidio"

Filippo,il figlio di Cecilia De Astis, la donna falciata e uccisa da un'auto guidata da un ragazzino rom è in stato di choc. Rifiuta di considerare l’evento una fatalità: "L’omicidio di mia madre non può essere ridotto al solito “si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato”. No. Questa tragedia non è giustificabile con la sfortuna", spiega al Corriere. Per lui, la causa risiede nella mancanza di sicurezza: "Si è arrivati qui perché non siamo tutelati. È inquietante". La tragedia si è consumata nel quartiere Gratosoglio, dove Cecilia, originaria della Puglia ma milanese d’adozione, viveva dopo la morte del marito nel 2012.
Filippo la ricorda come "una persona gentile, attenta", che cercava di comprendere il mondo nonostante la solitudine.Il dolore della perdita si accompagna alla rabbia per l’assenza di prevenzione: "Non c’è stata prevenzione. Ragazzini allo sbando arrivano a questo". Filippo critica la situazione del quartiere, sottolineando che "non poter fare due passi sul marciapiede con il rischio di essere travolti, con il rischio di perdere chi di più caro si ha al mondo, non va bene". Non cerca capri espiatori, ma soluzioni concrete: "Non servono slogan elettorali. Bisogna agire per la sicurezza dei cittadini. Vogliamo soluzioni". Dopo l’incidente, i fratelli avevano chiesto ai responsabili di costituirsi, ma Filippo si interroga: "Forse questi ragazzini non sanno nemmeno cosa voglia dire. Chiediamoci: dobbiamo inseguire queste tragedie o anche prevenirle?" .La vicenda mette in luce il senso di insicurezza e abbandono: "Non è uno scippo o una rapina che sono sempre sconvolgenti. Ma si tratta di un omicidio che non doveva esistere".