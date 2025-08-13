Il figlio di Cecilia De Astis: "Quello di mia madre è un omicidio"

Filippo,il figlio di Cecilia De Astis, la donna falciata e uccisa da un'auto guidata da un ragazzino rom è in stato di choc. Rifiuta di considerare l’evento una fatalità: "L’omicidio di mia madre non può essere ridotto al solito “si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato”. No. Questa tragedia non è giustificabile con la sfortuna", spiega al Corriere. Per lui, la causa risiede nella mancanza di sicurezza: "Si è arrivati qui perché non siamo tutelati. È inquietante". La tragedia si è consumata nel quartiere Gratosoglio, dove Cecilia, originaria della Puglia ma milanese d’adozione, viveva dopo la morte del marito nel 2012.