Massa, non si ferma all'alt dei carabinieri: fuga in moto, poi lo schianto fatale

Nella notte del 13 agosto 2025, a Marina di Massa, un inseguimento tra i carabinieri e un uomo in moto si è concluso tragicamente. Per fuggire in moto ai controlli sarebbe andato a sbattere contro alcuni pali. Il fatto è avvenuto attorno alle 4:38 all'altezza della rotonda di Piazza Bad-Kissingen. Un uomo in moto, di cui al momento non sono note le generalità, inseguito dai carabinieri, avrebbe sbattuto contro dei pali andando in arresto cardiaco. I carabinieri hanno iniziato la rianimazione, poi proseguite con manovre avanzate operate dal personale sanitario. Il paziente è stato quindi portato, ancora in arresto cardiaco, al pronto soccorso dell'ospedale di Massa dove poi è stata constatata la morte. Sul posto, oltre ai carabinieri, l'automedica di Massa e l'ambulanza della Croce Rossa di Massa.

Nonostante gli sforzi, l’uomo è stato trasportato in arresto cardiaco al pronto soccorso dell’ospedale di Massa, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Il drammatico incidente ha evidenziato la rapidità di intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari, che hanno tentato ogni possibile azione per salvare la vita del motociclista. Tuttavia, la gravità dell’impatto non ha lasciato scampo.