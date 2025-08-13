Carlo Panizzo, la mamma disperata: "Sotto i miei occhi, poi è sparito"

A Cavallino Treporti (Venezia), la tragedia ha colpito il piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, scomparso durante una gita in spiaggia con la madre. “Ce lo avevo sotto gli occhi, all’improvviso non l’ho visto più”, ha dichiarato la mamma, disperata. Intorno alle 16:00, il bambino è sparito in un mare calmo ma insidioso, con buche createsi nella battigia a causa del vento. Si ipotizza che Carlo sia inciampato in una di queste, sprofondando rapidamente. Scattato l’allarme, bagnini, guardia costiera e vigili del fuoco hanno avviato ricerche immediate. Centinaia di bagnanti hanno formato una catena umana per setacciare l’acqua, mentre motovedette ed elicotteri perlustravano mare e terra.

Alle 2:45, un sonar dei sommozzatori ha individuato il corpo senza vita di Carlo vicino al frangiflutti, a 100 metri dalla riva, su un fondale di due metri. Il comandante dei vigili del fuoco, Carlo Metelli, ha riferito: “Lo strumento ci ha mostrato una sagoma, ci siamo calati e abbiamo visto il corpicino. Il bimbo era adagiato su un fondale di circa due metri, non era incastrato a nulla”.