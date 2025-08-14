Cecilia De Astis, le sconcertanti parole del rom alla guida: "I freni..."

Il tragico incidente di via Saponaro a Milano, dove una Ds4 rubata ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, ruota attorno a un dettaglio cruciale: "I freni non funzionavano bene, e ho preso la signora", ha ammesso il 13enne alla guida, interrogato dagli agenti del Radiomobile. Il ragazzo, il più grande dei quattro minori a bordo, ha spiegato di aver perso il controllo dell’auto a causa del malfunzionamento dei freni, un problema che ha portato allo schianto fatale. La Ds4, rubata il giorno prima a turisti francesi, è stata lanciata a tutta velocità nel quartiere Gratosoglio, falciando la vittima e lasciando dietro di sé un caos di lamiere. Spaventati, i quattro – il 13enne, il fratello 12enne, la cugina 11enne e un amico 11enne, tutti di origini bosniache – sono scappati a piedi: "Ci siamo spaventati e siamo scappati".