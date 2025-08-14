Cecilia De Astis, la confessione choc dei rom: per negozi dopo l'incidente

Il ragazzo, alla guida della Ds4 che ha falciato Cecilia De Astis a Milano, interrogato al Comando di via Custodi, ha affermato: "I freni non funzionavano bene e ho preso la signora". Con lui c’erano tre minori: due 11enni (tra cui una bimba) e un 12enne, tutti di origini bosniache, cresciuti nel campo nomadi di via Selvanesco . Dopo l’incidente, spaventati, sono fuggiti: "Ci siamo spaventati e siamo scappati". Abbandonata l’auto, hanno preso un tram per il centro commerciale Fiordaliso, a Rozzano, tornando al campo solo la sera.Il 13enne ha descritto la perdita di controllo del veicolo, rubato il giorno prima a un turista francese, a causa dei freni difettosi.

La Ds4, lanciata a tutta velocità, ha sbalzato la vittima, morta al Niguarda. I quattro, non imputabili per l’età inferiore ai 14 anni, sono stati riaffidati alle famiglie. Le magliette Pokémon indossate dai tre maschi, riprese dalle telecamere, hanno permesso di identificarli tramite le immagini del centro commerciale e del campo.La madre di uno di loro si è sfogata: "È dall’alba che piango per la signora e per mio figlio. Sono bambini". La Procura dei Minorenni valuta l’allontanamento dalle famiglie e il collocamento in comunità, considerando le condizioni di vita nel campo e la mancata scolarizzazione. Matteo Salvini ha chiesto interventi immediati dei servizi sociali, mentre il sindaco Sala ha promesso di incontrare i figli della vittima. I funerali si terranno oggi alle 14.45.