Quanto costa oggi un pieno: prezzi tornati al "pre Ucraina"

Il pieno per le vacanze costa meno, con prezzi in calo nella settimana di Ferragosto per benzina e diesel, ai minimi dall'inizio della guerra in Ucraina. Secondo il monitoraggio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, prosegue la discesa dei prezzi alla pompa lungo la rete distributiva italiana sulla scia dell'andamento dei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti raffinati. Gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi registrano nuovi ribassi, con valori di oggi in calo di 0,3 centesimi al litro per la benzina (1,71 euro/litro) e di 0,5 centesimi al litro per il gasolio (1,64 euro/litro) rispetto a venerdì 8 agosto. «Bene il calo dei prezzi dei carburanti a ferragosto, ma ancora non basta», secondo le associazioni di consumatori. Per il Codacons, «i listini alla pompa possono scendere ulteriormente». In particolare, nella settimana centrale di agosto, i prezzi alla pompa risultano - sia per benzina, che per gasolio - ai livelli più bassi dal 2021, prima della guerra della Russia in Ucraina: la benzina oggi infatti costa 11,6 cent al litro in meno rispetto a un anno fa, 23,3 cent in meno rispetto a due anni fa e 5,4 cent in meno rispetto a tre anni fa; ribassi simili anche per il gasolio che rispetto agli stessi periodi segna, -6,2, -19,9 e -10,9 cent al litro.



Un trend al ribasso che si conferma sottolinea il ministero - da inizio anno, con l’eccezione della parentesi rialzista dal 12 al 25 giugno dovuta al conflitto in Medioriente: il 23 gennaio il livello alla pompa era per la benzina di 1,83 euro/litro (oggi più bassa di 12 centesimi) e per il gasolio di 1,74 euro/litro (oggi più basso di 10 centesimi). «Il ministero- viene spiegato - continuerà a monitorare l’andamento dei prezzi, segnalando con cadenza settimanale alla Guardia di Finanza le eventuali anomalie nei punti vendita, per garantire trasparenza e correttezza nel mercato». «Ci sono ampi margini per una ulteriore riduzione dei listini alla pompa, anche in considerazione del fatto che le quotazioni petrolifere sono calate del -16,7% da giugno a oggi, mentre nello stesso periodo i prezzi di benzina e gasolio si sono ridotti appena del -2%», rileva il Codacons,.