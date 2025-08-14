Toh, sui giornali di sinistra salta l’etnia dei baby “pirati”

“I pirati”, titola La Stampa, “sono quattro bambini”, ma non i figli di Barbanera, Henry Morgan, Capitan Uncino né della Tigre della Malesia. Però, e non lo sappiamo, uno dei genitori potrebbe chiamarsi Sandokan. I “pirati” sono i quattro ragazzini che a Milano hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis ma sssh, non ditelo alla Stampa che sono infanti rom. Sullo stesso giornale, questa volta sotto il titolo principale, potete trovare informazioni diverse, ad esempio che erano talmente delle creature che ancora indossavano la maglia dei Pokemon. E noi che ci aspettavamo quella col teschio! Trattasi di innocente ciurma di Pikachu, il simpatico mostriciattolo giallo. Oddio, simpatico...

Comunque: «Prima di qualunque polemica, strumentalizzazione, contrapposizione tra destra e sinistra, ecco», ribadisce La Stampa, «prima di tutto questo c’è una verità semplice e terribile, i protagonisti sono bambini». Su Repubblica crescono, diventano “ragazzini” – e tali sono – ma il dettaglio che siano rom (è oggettivo, non discriminatorio) non finisce nel titolo d’apertura, macché, sotto in piccolo. I pirati tornano piccini, e sempre su Repubblica: “Chiediamoci chi ha tradito quei bambini”, è la riflessione di Viola Ardone, la quale ci tiene a informarci che scrive dal Brasile: pur senza leggere il pezzo, cosa che però abbiamo fatto, vien da rispondere subito che i responsabili (i “traditori”) oltre ai ragazzini talmente grandi da saper girare con un’auto sono i genitori, i quali evidentemente qualcosa devono aver sbagliato. No?