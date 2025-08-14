Cecilia De Astis, la sorella ai funerali: "Sei morta per il fallimento di questa società"

"Insieme abbiamo condiviso grandi dispiaceri, ma anche momenti belli che ci aiuteranno a sopportare dolore misto a rabbia per il fallimento del sistema della società' di cui sei stata vittima". Il dolore divora in quete ore Lina De Astis, la sorella di Cecilia De Astis, la donna investita al Gratosoglio a Milano da un'auto rubata a bordo della quale si trovavano quattro bambini tra gli 11 e i 13 anni, commemorando la sorella durante il funerale nella chiesa di San Barnaba. Rabbia anche tra i figli della povera donna che ha perso la vita: "A 12 anni un minimo di coscienza la devi avere. Devi sapere cosa e' giusto e sbagliato, cosa è male e cosa e' bene. Poi io posso capire che sono bambini, va bene, pero' dietro ai bambini c'e' sempre una famiglia ha detto Gaetano Di Terlizzi. E un altro figlio, poco prima del funerale ha tuonato: "Le forze dell’ordine sanno fare il loro operato, bisogna che tutti noi siamo messi nelle condizioni di poter vivere serenamente senza la paura di fare una passeggiata o una piccola commissione per le strade di tutti i quartieri. Chi ha parlato con questi bambini dice che forse non si sono resi conto bene di cosa sia successo: non raggiungevano neanche l’età di 14 anni, quindi capite bene che non possiamo accollare sulle loro spalle tutta la responsabilità del gesto".