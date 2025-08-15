Baby rom, Susanna Donatella Campione: "Verificare l’età reale dei responsabili"

Il generale Roberto Vannacci, eurodeputato leghista, carica a testa bassa: «I campi rom, nella quasi totalità dei casi, sono sacche di criminalità dove i minori crescono nel degrado e nella mancanza di regole. Una certa fazione politica progressista li ha sempre tollerati e difesi nel nome dell’integrazione seguendo quella corrente del giustificazionismo che l’ha sempre caratterizzata e che la porta a schierarsi dalla parte dei criminali e dei delinquenti piuttosto che dei cittadini onesti».
Più moderata nei toni, ma decisa nel contenuto, la deputata del Carroccio Simonetta Matone, ex magistrato: «Va messo un argine all’illegalità in cui vivono gli abitanti dei campi nomadi e soprattutto va impedito lo sfruttamento dei minori. Le amministrazioni comunali che hanno il censimento dei campi devono accertare se chi vi abita possiede altri beni mobili o immobili, se ha occupato abusivamente altre aree e se abbia pendenze con la giustizia».
Milano, debiti, rapine e abusivismo: ecco i campi romDifficoltà ad andare a scuola. Diffidenza dei quartieri. Case troppe piccole e troppo isolate. A leggere i princi...
Susanna Donatella Campione, senatrice di Fdi, pone invece un’altra questione: «I quattro ragazzini risultavano invisibili all’anagrafe. Da quanto si apprende non sono mai andati a scuola, non hanno mai fatto una vaccinazione. Tuttavia vengono descritti dagli organi d’informazione come minori di 14 anni. Il condizionale è d’obbligo». Sennonché l’assessore dem di Milano alla Protezione Civile, Marco Granelli, attacca Matteo Salvini: «Quando governava non ha mai chiuso campi rom, ci ha solo fatto molte conferenze stampa scandalizzate». Gli risponde Riccardo De Corato, deputato di Fdi e storico ex vicesindaco di Milano: «Granelli prova a riscrivere la storia. A Milano la linea della legalità sui campi l’abbiamo fatta noi. Abbiamo fatto quasi 500 sgomberi riportando ordine e sicurezza. All’epoca la sinistra contestava». Se la prende con Salvini pure Elena Sironi, deputata M5s, che sul tema sicurezza prima di passare col Pd- con la Lega erano in perfetta sintonia.