Baby rom, Susanna Donatella Campione: "Verificare l’età reale dei responsabili"

Il generale Roberto Vannacci, eurodeputato leghista, carica a testa bassa: «I campi rom, nella quasi totalità dei casi, sono sacche di criminalità dove i minori crescono nel degrado e nella mancanza di regole. Una certa fazione politica progressista li ha sempre tollerati e difesi nel nome dell’integrazione seguendo quella corrente del giustificazionismo che l’ha sempre caratterizzata e che la porta a schierarsi dalla parte dei criminali e dei delinquenti piuttosto che dei cittadini onesti».

Più moderata nei toni, ma decisa nel contenuto, la deputata del Carroccio Simonetta Matone, ex magistrato: «Va messo un argine all’illegalità in cui vivono gli abitanti dei campi nomadi e soprattutto va impedito lo sfruttamento dei minori. Le amministrazioni comunali che hanno il censimento dei campi devono accertare se chi vi abita possiede altri beni mobili o immobili, se ha occupato abusivamente altre aree e se abbia pendenze con la giustizia».