Pippo Baudo, lo sfogo della Venier: "A volte non è stato trattato bene"

Mara Venier, visibilmente commossa al Tg1, ha reso un toccante omaggio a Pippo Baudo, scomparso a 89 anni, descrivendolo non solo come un collega ma come un amico e mentore. Con le lacrime agli occhi, ha detto: "Non me l’aspettavo. Era molto più di un collaboratore. Era un uomo libero e coraggioso, che non temeva di dire la verità ai potenti. Mi ha insegnato la libertà". Poi la Venier ha aggiunto: "Ha saputo ricominciare da capo, a volte non è stato trattato bene. È stato messo da parte e ha ricominciato con umiltà da RaiTre. È sempre stato un uomo libero. Stasera siamo tutti devastati, non volevo crederci", ha affermato, esprimendo il profondo dolore per la perdita.