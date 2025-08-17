Libero logo
Twiga, baby gang e secchiate d'acqua sui clienti: "Devono soffrire"

domenica 17 agosto 2025
Twiga, baby gang e secchiate d'acqua sui clienti: "Devono soffrire"

A Ferragosto, sulla spiaggia del Twiga di Fiumetto, un gruppo di giovani ha compiuto un’azione provocatoria, lanciando secchiate di acqua e sabbia contro i clienti dello stabilimento balneare, noto per la sua clientela e le tende per godersi in santa pace una giornata al mare.

L’episodio, descritto come un’aggressione da alcuni testimoni, come riporta La Nazione, aveva l’intento di “punire” i ricchi presenti, con particolare accanimento verso gli anziani. Intorno alle 12, i giovani, provenienti da sud, hanno inzuppato e sporcato i clienti sui lettini, al grido di “Questi ricchi devono soffrire”, causando momenti di tensione.

Alcuni bagnanti hanno reagito, ma senza placare gli animi. Alle 16, il gruppo è tornato, scatenando ulteriore caos. Una cliente è stata colpita dalla testa ai piedi, una ragazza è fuggita in lacrime e la security del Twiga è intervenuta per calmare la situazione, subendo anche offese. L’azione, secondo i passanti, non era un semplice scherzo, ma un gesto deliberato per rovinare la giornata ai frequentatori dello stabilimento.

