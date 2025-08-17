Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Genzano, L'orrore davanti alla sede di FdI: bambole insanguinate

domenica 17 agosto 2025
Genzano, L'orrore davanti alla sede di FdI: bambole insanguinate

1' di lettura

Nella notte tra Ferragosto e il 16 agosto, la sede di Fratelli d’Italia a Genzano di Roma, situata in via Belardi, cuore storico dell’Infiorata, è stata oggetto di un’azione dimostrativa legata al conflitto in Palestina. Ignoti hanno lasciato davanti all’ingresso della sezione alcune bambole imbrattate di vernice rossa, simbolo del sangue dei bambini palestinesi vittime dei bombardamenti a Gaza.

Accanto alle bambole, sono stati affissi fogli con la scritta "Macabro vero? A Gaza succede davvero!", accompagnati da un simbolo stilizzato del fascio littorio, un marchio già associato in passato a gruppi di estrema destra come Base Autonoma. L’azione sembra voler colpire simbolicamente, in un delirio pro-Pal, il Governo, guidato da Fratelli d’Italia, più che i militanti locali del partito, che a Genzano è il più votato da quattro tornate elettorali. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Genzano e la Scientifica di Velletri per i rilievi, con l’intenzione di analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.
Clicca qui per guardare la foto

Numeri Il sondaggio di Ferragosto spiana la sinistra

Sdeng! Claudio Borgia insultato: "Grasso, fai schifo". Il meloniano dà una lezione a tutti

Inchiodato dal centrodestra Donna investita dai rom? La reazione isterica di Sala è un caso: "Speculate"

tagfdi

Numeri Il sondaggio di Ferragosto spiana la sinistra

Sdeng! Claudio Borgia insultato: "Grasso, fai schifo". Il meloniano dà una lezione a tutti

Inchiodato dal centrodestra Donna investita dai rom? La reazione isterica di Sala è un caso: "Speculate"

ti potrebbero interessare

1400x933

Il sondaggio di Ferragosto spiana la sinistra

750x406

Claudio Borgia insultato: "Grasso, fai schifo". Il meloniano dà una lezione a tutti

3072x2050

Donna investita dai rom? La reazione isterica di Sala è un caso: "Speculate"

3072x2049

Sondaggio, FdI e Pd: chi sale e chi scende nella prima settimana di agosto