Gli distrugge l'auto in videochiamata

Ha distrutto l’auto di un collega in diretta con una video chiamata. È successo a Reggio Emilia dove a finire nei guai è un 32enne, denunciato dai carabinieri. L’uomo aveva avuto in prestito la macchina da un collega di lavoro, con l’impegno di provvedere alla revisione periodica e, quando era stato multato perché non l’aveva fatta, aveva assicurato al collega che avrebbe provveduto a pagare la contravvenzione. Cose che non ha mai fatto. I solleciti ricevuti dal proprietario per regolarizzare tali posizioni sono state le probabili cause che hanno indispettito il 32enne a tal punto da spingerlo a danneggiare con un martello l’automobile durante una videochiamata proprio con l’intestatario del mezzo. Solo alcuni giorni più tardi il 32enne avrebbe riconsegnato le chiavi dell’auto al proprietario, senza tuttavia risarcire i danni. I fatti risalgono ai mesi scorsi, ma le indagini si sono concluse negli ultimi giorni con la denuncia dell’uomo.