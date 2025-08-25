La falsa avvocata degli incidenti: caccia in tutta Roma

“Estate, sei calda come i baci che ho perduto…” cantava Bruno Martino che, però, avrebbe anche dovuto aggiungere “sei truffaldina come i soldi che mi hanno scucito”. A Roma, infatti, aumentano le truffe stradali da parte di una donna che si finge avvocato, mostra piccoli graffi sull’auto e chiede soldi sul posto. Agisce soprattutto nei quartieri di Torrino, Decima e Laurentino, zona sud-ovest di Roma. In molti ne hanno tracciato un identikit: è bionda, porta grandi occhiali da sole e guida auto diverse, spesso dichiarate come “a noleggio”. La donna si fingerebbe, dunque, un avvocato esperto e scaltro, che simula incidenti e, agendo sulla paura di sprovveduti, chiede poi denaro immediato per presunti danni.

La notizia, riportata dal Messaggero, ha come oggetti di truffa donne sole e anziane, beccate spesso vicino ai bancomat subito dopo un prelievo. La truffatrice simula un tamponamento o un graffio, si lancia all’attacco con accuse di guida malsana, minacce di azioni legali e richieste immediate di contanti per concludere la vicenda. L’ultima vittima, però, ha deciso di parlare ed è una donna di 70 anni del Torrino, Anna: “A dicembre ero già caduta nella trappola, questa volta ho reagito”.

Nella prima occasione, infatti, ecco che la truffatrice produce un graffietto sull’auto, si fa aiutare da un’altra donna anziana che dice di essere la madre malata appena uscita dall’ospedale e, instillando il senso di colpa, ecco che vengono consegnati 100 euro per mettere a tacere la cosa. La 70enne ha poi portato l’auto dal carrozziere, scoprendo che il graffio era artificiale. Solo giovedì scorso si è ripetuta la scena con una Fiat 500 bianca e stavolta Anna si è rifiutata di pagare minacciando l’ausilio dei vigili. A quel punto la finta avvocata è fuggita. Questa truffa va avanti da anni, forse adesso con le segnalazioni social si riuscirà a porre un freno.