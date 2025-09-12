Cerignola, clamoroso assalto sulla Statale 16: lo lasciano in ginocchio per strada

Paura e terrore sulla Statale 16, l'arteria che collega Foggia a Cerignola, in provincia di Foggia, Puglia. Ieri pomeriggio, giovedì 11 settembre 2025, intorno alle 17, un automobilista è stato vittima di una rapina audace e violenta in pieno giorno, nel bel mezzo del traffico.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine e le immagini diffuse sui social, il conducente di una Mercedes Classe A è stato affiancato da un commando armato a bordo di un altro veicolo, probabilmente un SUV scuro. I malviventi, almeno tre individui incappucciati e con armi da fuoco, hanno bloccato la strada deviando il traffico e minacciato la vittima con pistole, costringendola a fermarsi bruscamente.Sotto la minaccia delle armi, l'uomo è stato scaraventato fuori dall'auto, fatto inginocchiare sulla carreggiata e immobilizzato per alcuni secondi, mentre i rapinatori si impossessavano della vettura e fuggivano a tutta velocità in direzione Cerignola. L'intera sequenza è durata appena 9 secondi, ma è stata immortalata da un passante a bordo di un'altra auto, che ha ripreso la scena dal finestrino. Il video, diventato rapidamente virale su piattaforme come Facebook e WhatsApp, ha scatenato un'ondata di indignazione tra i cittadini, che denunciano l'insicurezza crescente nella zona.La vittima, un uomo di circa 50 anni originario di Cerignola, forse un professionista del settore medico, non ha riportato ferite gravi ma è sotto shock e ha ricevuto assistenza psicologica. La polizia stradale di Foggia e i carabinieri di Cerignola hanno immediatamente avviato indagini, analizzando le telecamere di sorveglianza e il filmato amatoriale per identificare i fuggitivi. Al momento, non ci sono arresti, ma si ipotizza un legame con bande locali dedite ai furti d'auto di lusso.