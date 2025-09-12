Libero logo
Cerignola, clamoroso assalto sulla Statale 16: lo lasciano in ginocchio per strada

di Ignazio Stagnovenerdì 12 settembre 2025
(Video La7)

Paura e terrore sulla Statale 16, l'arteria che collega Foggia a Cerignola, in provincia di Foggia, Puglia. Ieri pomeriggio, giovedì 11 settembre 2025, intorno alle 17, un automobilista è stato vittima di una rapina audace e violenta in pieno giorno, nel bel mezzo del traffico.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine e le immagini diffuse sui social, il conducente di una Mercedes Classe A è stato affiancato da un commando armato a bordo di un altro veicolo, probabilmente un SUV scuro. I malviventi, almeno tre individui incappucciati e con armi da fuoco, hanno bloccato la strada deviando il traffico e minacciato la vittima con pistole, costringendola a fermarsi bruscamente.Sotto la minaccia delle armi, l'uomo è stato scaraventato fuori dall'auto, fatto inginocchiare sulla carreggiata e immobilizzato per alcuni secondi, mentre i rapinatori si impossessavano della vettura e fuggivano a tutta velocità in direzione Cerignola. L'intera sequenza è durata appena 9 secondi, ma è stata immortalata da un passante a bordo di un'altra auto, che ha ripreso la scena dal finestrino. Il video, diventato rapidamente virale su piattaforme come Facebook e WhatsApp, ha scatenato un'ondata di indignazione tra i cittadini, che denunciano l'insicurezza crescente nella zona.La vittima, un uomo di circa 50 anni originario di Cerignola, forse un professionista del settore medico, non ha riportato ferite gravi ma è sotto shock e ha ricevuto assistenza psicologica. La polizia stradale di Foggia e i carabinieri di Cerignola hanno immediatamente avviato indagini, analizzando le telecamere di sorveglianza e il filmato amatoriale per identificare i fuggitivi. Al momento, non ci sono arresti, ma si ipotizza un legame con bande locali dedite ai furti d'auto di lusso.

Clicca qui per guardare il video dell'assalto di Cerignola

Bolidi "Ferrari in ostaggio": la noleggia e chiede il riscatto

Farm Gosthers Pd, truffa sui migranti: si dimette il consigliere Capolongo

La scoperta della Finanza Cerignola, lavoratori in nero in una Rsa: erano inquadrati come volontari

"Ferrari in ostaggio": la noleggia e chiede il riscatto

Pd, truffa sui migranti: si dimette il consigliere Capolongo

Cerignola, lavoratori in nero in una Rsa: erano inquadrati come volontari

Il sindaco mortifica il bimbo bocciato. Urla e insulti crudelissimi: "Sei uno str..."

