Fuori dal Coro, De Luca fuori controllo, insulti alla cronista

La madre di Cristina Pagliarulo, una donna di 40 anni deceduta il 6 marzo presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno, ha espresso il suo dolore e la sua rabbia durante l’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. La donna ha accusato l’ospedale di aver “condannato a morte” la figlia, mentre diversi medici sono attualmente sotto indagine per il decesso. Durante l’evento, De Luca ha risposto alle urla della madre, dichiarando di non essere a conoscenza dei dettagli e sottolineando che l’educazione non è sempre considerata un dovere civile. Verdoliva, invece, ha annunciato che la madre di Cristina sarà contattata e ricevuta in settimana per discutere della situazione, e ha promesso l’avvio di approfondimenti sul caso.

E la vicenda è stata approfondita da Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4. Una cronista ha cercato di fare alcune domande proprio a De Luca che però ha avuto, per dirla con un eufemismo, modi poco gentili: "Si deve vergognare, lei è una cafona, non mi faccia la ramanzina. Deve rivolgersi al direttore generale. Non conosco la faccenda", queste le parole di De Luca rivolte a Costanza Castiglioni. Il linguaggio dell'odio a quanto pare non è ancora stato messo da parte.



Clicca qui per guardare il video dell'aggressione verbale di De Luca alla cronista di Fuori dal coro