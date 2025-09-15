Si lancia dal balcone: centra e uccide una donna, Milano sotto choc

Una tragica vicenda ha sconvolto il quartiere Baggio di Milano nella serata di domenica 14 settembre 2025. Intorno alle 18, in via Fratelli di Dio, vicino al parco delle Cave, un uomo italiano di 70 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone della sua abitazione al quarto piano. Durante la caduta, è precipitato addosso a Francesca Manno, un'anziana di 83 anni e sua vicina di casa, che stava passeggiando sul marciapiede nel cortile del palazzo. L'impatto ha causato la morte immediata della donna, deceduta sul colpo.I carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione San Cristoforo sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente.

Inizialmente, si era ipotizzato un doppio suicidio, forse di coniugi, ma le indagini hanno chiarito che le due persone non avevano alcun legame familiare o relazionale. L'uomo, intenzionato solo a togliersi la vita, ha involontariamente colpito la passante, trasformando il suo gesto in una fatalità.I sanitari del 118 hanno soccorso l'uomo, trasportandolo in codice rosso all'Ospedale Niguarda. Arrivato cosciente, non è in pericolo di vita, ma soffre di diverse fratture alle gambe. Per Francesca Manno, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Il 70enne è stato denunciato per omicidio colposo.