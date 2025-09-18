Libero logo
di Ignazio Stagnogiovedì 18 settembre 2025
Milano, orrore alla stazione di San Donato: stuprata al primo appuntamento

Una giovane di 20 anni è stata vittima di una violenza sessuale fuori dal capolinea della metropolitana di San Donato Milanese nella serata del 9 settembre. L’aggressore, un italiano di 38 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri il 15 settembre, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano.La vittima aveva conosciuto l’uomo tramite Telegram e aveva accettato di incontrarlo, attirata dalla promessa di una cena in un “posto carino”.

Tuttavia, una volta raggiunto il luogo dell’appuntamento, vicino al capolinea della metro, l’uomo l’avrebbe minacciata con un coltello, costringendola a subire una violenza sessuale. Inoltre, avrebbe tentato di rapinarla. La giovane ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di San Donato il giorno successivo, il 10 settembre, fornendo dettagli preziosi che hanno permesso di identificare l’aggressore.

Le indagini si sono avvalse delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e delle testimonianze raccolte, che hanno confermato l’identità dell’uomo e il suo veicolo. Questi elementi sono stati determinanti per il suo arresto.L’uomo, dopo essere stato rintracciato, è stato condotto nel carcere di San Vittore. L'episodio è avvenuto qualche giorno dopo lo stuporo a San Zenone al Lambro dove è stata stuprata da un maliano una ragazza di appena 18 anni.

