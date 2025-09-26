Stato di agitazione al San Raffaele di Milano

Continuano le manifestazioni di protesta della Rappresentanza Unica Sindacale nel nosocomio milanese, sede del prestigioso IRCCS a valenza internazionale. Oggi si è registrato il blocco di tutte le attività cliniche non urgenti con il coinvolgimento non solo del Comparto infermieristico e tecnico ma anche della rappresentanza medica sindacale. I manifestanti hanno ricevuto la solidarietà di una componente significativa dell'utenza e delle associazioni di portatori di patologia.

Proprio quest'ultima categoria potrebbe, a breve, essere colpita da una politica aziendale orientata ai tagli di organico che si inserirebbe, secondo quanto denunciato dai sindacati, in un contesto di contenimento generale della spesa che rischia di creare abbassamenti del livello di qualità erogato. I manifestanti hanno, tra l'altro, interrotto i lavori di un convegno internazionale in atto in aula magna, ricevendo la solidarietà dei presenti. I destinatari della protesta, secondo quanto emerso, sono Le Autorità regolatorie regionali e ministeriali nazionali.