Statua in Duomo, ancora vernice I pro-Pal copiano gli eco vandali

Ci risiamo. Il monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo è stato di nuovo vandalizzato. Al termine della manifestazione a sostegno della Palestina di giovedì, alcuni partecipanti hanno raggiunto la statua gettando della vernice rossa sui leoni in marmo e sul bassorilievo in bronzo. E, guarda un po’ che originalità, con la stessa vernice sono apparse le frasi: “Meloni vai via” incisa sul bassorilievo e “Meloni merda” su uno scudo. Gli autori non sono ancora stati individuati, ma l’area è sorvegliata da più telecamere, che potrebbero aver registrato i responsabili. Anche se va rilevato che, per non sbagliare, di solito questi personaggi partecipano alle manifestazioni ‘pacifiche’ col volto ben coperto da passamontagna o sciarpa. Compagni di merende di quelli che hanno messo a ferro e fuoco la stazione centrale solo pochi giorni fa. «È ora di porre fine a tutte queste devastazioni e danneggiamenti in città che puntualmente si verificano durante ogni corteo organizzato dai pro-Hamas», tuona il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.

«Prima di rintracciare i responsabili, visto che da quanto mi risulta ci voglia ancora tempo, è necessario che a far pagare tutti questi vandalismi nei confronti di beni culturali, patrimoni pubblici ed esercizi commerciali, siano gli organizzatori e richiedenti delle autorizzazioni per queste manifestazioni». E ancora: «È arrivato il momento che chi ha fatto richiesta di sfilare in corteo, occupare strade e piazze con manifestazioni, si assuma la totale responsabilità di ciò che in quei luoghi, indipendentemente dalla natura dell’evento, è accaduto».