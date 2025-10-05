Libero logo
In dieci a bordo di un'auto si schiantano contro un camion

domenica 5 ottobre 2025
In dieci a bordo di un'auto si schiantano contro un camion

È di quattro morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell’Agri tra un’auto, una Renault Scenic 7 posti, e un camion. All’interno della vettura viaggiavano in dieci. A seguito del violento impatto, quattro occupanti hanno perso la vita.

Le restanti sei persone, tutte ferite, sono state trasportate d’urgenza in gravi condizioni in vari ospedali lucani con l’ausilio anche dell’elisoccorso. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di lavoratori impegnati in agricoltura. La mancanza di documenti ha reso ancora più complicata l’identificazione delle vittime e dei feriti, di origine asiatica, probabilmente pakistani e indiani. Sul posto la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi di rito che serviranno per chiarire la dinamica dello scontro mortale.

