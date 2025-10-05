Milano, si ferma all'alt della polizia: prende a testate gli agenti

A Milano, un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri per resistenza aggravata dopo un controllo stradale in via della polizia, intorno alle 18:25. Durante un normale accertamento, gli agenti della polizia locale hanno fermato il conducente di un motociclo, richiedendogli i documenti. L’uomo, consapevole che il veicolo non era assicurato, ha reagito in modo violento: inizialmente ha spintonato gli agenti, poi ha colpito uno di loro con una testata. Bloccato immediatamente, è stato arrestato. Episodi simili non sono nuovi a Milano.