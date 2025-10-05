Milano, si ferma all'alt della polizia: prende a testate gli agenti

A Milano, un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri per resistenza aggravata dopo un controllo stradale in via della polizia, intorno alle 18:25. Durante un normale accertamento, gli agenti della polizia locale hanno fermato il conducente di un motociclo, richiedendogli i documenti. L’uomo, consapevole che il veicolo non era assicurato, ha reagito in modo violento: inizialmente ha spintonato gli agenti, poi ha colpito uno di loro con una testata. Bloccato immediatamente, è stato arrestato. Episodi simili non sono nuovi a Milano.
Nel 2023, un caso analogo si è verificato in zona Corvetto, quando un 35enne, fermato per un controllo su un’auto senza assicurazione, ha aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti, tentando di colpirli con pugni. Anche in quel caso, l’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Un altro incidente risale al 2022, in viale Monza, dove un motociclista 28enne, privo di patente, ha reagito a un controllo tentando di investire un agente con il suo mezzo, finendo poi in manette dopo un breve inseguimento. E in questo quadro di continue aggressioni sulle divise va ricordato anche il grave episodio di qualche giorno fa quando a Milano alcuni agenti sono stati picchiati da alcuni vandali fermati in strada.