"La statua non ha colpito Moser": clamoroso, si riapre tutto

Non è stato il peso della statua di bronzo che gli è caduta addosso a provocare la morte di Leon Moser. La Procura di Bolzano ha aperto un procedimento a carico di ignoti a seguito della tragica fine del diciannovenne di Tubre, precitato nella notte tra sabato e domenica scorsa dalla fontana di piazza Municipio a Glorenza, in Alta Val Venosta, nell’Alto Adige.

Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il ragazzo si è arrampicato sulla fontana, fino ad arrivare alla statua di bronzo che si trovava sopra un grosso piatto in metallo a circa 2,30 metri di altezza, e poi è caduto insieme alla scultura. «Da un esame esterno della salma non sono emersi elementi dai quali desumere che la persona offesa sia rimasta schiacciata da questa», scrive la procura. Per questo «nell’ambito delle attività di indagine si procederà ad effettuare un esame autoptico per determinare le circostanze della morte, previa individuazione dei potenziali responsabili», si legge in una nota dell’ufficio inquirente.