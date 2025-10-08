Prima le stacca l'orecchio a morsi, poi la violenta: chi è la belva

Episodio di violenza brutale a Sondrio, in una notte che nessuno dimenticherà. Una donna di 44 anni, infatti, è stata vittima di una feroce aggressione sessuale, con tanto di rapina, mentre rincasava dal lavoro. L’episodio è avvenuto a poca distanza dalla stazione ferroviaria, ma per fortuna ha portato a un rapidissimo intervento della polizia e all’arresto del presunto responsabile. L’assalto violento è avvenuto intorno alle 23:30. Il 118 ha avviato la segnalazione e subito gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti sul posto.

Hanno trovato una donna, a terra, in stato di semi-incoscienza e sanguinante, con lesioni orribili: il volto tumefatto, l’orecchio staccato a morsi, profonde lacerazioni e sangue che colava dagli occhi. Una scena da film horror. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e si trova attualmente nel reparto di Rianimazione. È stata sottoposta a cure e accertamenti a causa della gravità delle ferite riportate. La Polizia di Sondrio, una volta attivata, è riuscita a rintracciare il presunto colpevole in poche ore, intercettandolo all’alba grazie alla descrizione dell’identikit fornita dal personale sanitario che lo aveva visto allontanarsi. Si tratterebbe di un ventiquattrenne originario del Mali e residente nel Centro di accoglienza di Colorina, in Valtellina.