Palermo, seda una rissa e gli sparano in fronte: ucciso un 21enne

Un nuovo terrificante episodio di violenza sconvolge Palermo. Nel cuore pulsante della movida cittadina, a pochi passi dal Teatro Massimo, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, ucciso con un colpo di pistola. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, intorno alle 3.30, tra i tavolini del locale “O’scruscio” in piazza dell’Olivella, a due passi dalla nota zona della champagneria.

La vittima, Paolo Taormina, figlio dei titolari del locale, è stata freddata con un colpo di pistola alla fronte. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato ucciso per aver provato a sedare una rissa a cui non aveva preso parte. Insomma, provava a riportare la calma: altri uomini stavano aggredendo un ragazzo finito a terra.

Paolo, raccontano i testimoni, sembrava essere riuscito a placare gli animi quando, improvvisamente, uno dei membri del gruppo ha estratto una pistola e gli ha sparato a bruciapelo. L’aggressore e i suoi complici si sono poi dati alla fuga a bordo di alcuni scooter, lasciando dietro di sé una scena di puro orrore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. L’area è stata immediatamente transennata per consentire i rilievi del Nucleo Investigazioni Scientifiche, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto operativo e della compagnia di piazza Verdi.