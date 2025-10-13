Maranzano e il video choc dopo l'omicidio: "Mi arresti? E per cosa?"

Gaetano Maranzano, 28enne originario del quartiere Zen di Palermo, è stato fermato con l'accusa di omicidio per la morte di Paolo Taormina, un 21enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Spinuzza, nel cuore della città. L'episodio, avvenuto recentemente, ha sconvolto Palermo, e Maranzano ha confessato il delitto durante gli interrogatori.A stupire gli inquirenti è stato un video pubblicato su TikTok da Maranzano appena un'ora dopo l'omicidio.

Nel filmato, l'uomo si mostra con collane vistose e ciondoli a forma di pistola, mentre in sottofondo riecheggia un dialogo estratto dalla fiction Il capo dei capi, dedicata al boss mafioso Totò Riina. La scena raffigura Riina che, arrestato, sfida un poliziotto: "Tu mi arresti? E per che cosa?", riceve la risposta "Per l’omicidio di Michele Navarra, io faccio il mio mestiere", e ribatte con sarcasmo: "Bello mestiere ti scegliesti". Il post, corredato da emoticon di baci e occhiolini, ha avuto un successo immediato: oltre 400 condivisioni, quasi 500 like, centinaia di commenti e circa 7.000 visualizzazioni.Gli investigatori interpretano il video come una possibile autocelebrazione o una provocatoria sfida alle forze dell'ordine, un modo per "lasciare un segno" immediato dopo il gesto efferato.