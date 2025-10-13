Cassano d'Adda, aggredisce la compagna e il suocero con una bistecchiera

A Cassano d'Adda, Milano, un 37enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito la compagna, una donna romena di 52 anni, e il padre di lei, un 76enne, con una bistecchiera, per poi chiuderli in casa.

L’intervento dei militari è scattato in via Treviglio dopo la segnalazione di un passante che ha notato la donna ferita e in lacrime per strada, accompagnata dal padre. Entrambi erano riusciti a fuggire da una finestra, dopo che l’uomo li aveva sequestrati impedendo loro di chiedere aiuto.Secondo le ricostruzioni, il 37enne avrebbe prima colpito la compagna con la bistecchiera, causandole una frattura al braccio sinistro e una ferita lacero-contusa alla mano destra.

Quando il padre della donna è intervenuto in sua difesa, l’aggressore lo ha colpito, provocandogli un trauma cranico e lesioni al capo. Le vittime sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate all’ospedale di Treviglio per le cure.I carabinieri della Tenenza di Cassano d’Adda hanno arrestato l’uomo con le accuse di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate.