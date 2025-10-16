Sempio, contattato Taormina: porta in faccia dell'avvocato

Non difficile comprendere le ragioni dietro il suo no. Taormina non ha mai nascosto le sue idee sul caso. "Era sul luogo del delitto insieme a Stasi, ma non ha ucciso Chiara Poggi": ha detto a proposito di Sempio durante una recente intervista a Incidente probatorio, programma in onda su Cusano Media Play. Alla luce di queste affermazioni, sarebbe stata piuttosto bizzarra la scelta di accettare l'incarico.

Il noto penalista Carlo Taormina sarebbe stato contattato dal team legale di Andrea Sempio , il giovane coinvolto nelle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco , per sostituire l'ex avvocato Massimo Lovati, esonerato dopo una serie di uscite che hanno creato polemica. Il professore, però, avrebbe rifiutato l'incarico: lo ha rivelato la trasmissione Ignoto X di La7. Angela Taccia , l'altro avvocato di Sempio, l'avrebbe contattato tramite una terza persona, ma avrebbe ricevuto un deciso rifiuto.

"Andrea mi ha telefonato e mi ha esonerato. Io avrei voluto proseguire, ma evidentemente ha altre idee al riguardo ...

Nei giorni scorsi, i Sempio avevano detto di voler annunciare il nuovo legale entro venerdì 17 ottobre. Ad ora, però, nessuna figura sarebbe stata individuata. Parlando della decisione di esonerare Lovati, Sempio ai microfoni de La Vita in Diretta su Rai 1 ha spiegato: "È stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero. Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato Lovati in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, questo non è stato possibile".

"L’avvocato Lovati, secondo me, è sempre un grande penalista - ha aggiunto l'indagato -. È una persona per cui io ho tanta stima e tanto rispetto. Ha una sua visione, lui va dritto per la sua strada, non era possibile avere un altro tipo di dialogo con lui. Questa è stata la ragione principale che ci ha portato alla separazione. L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci".